Schlein a Lecce per la campagna da Segretaria Pd, il teatro è sold out ed in 200 restano fuori

EMBED





(Agenzia Vista) Milano 14 gennaio 2023 Al teatro Koreja di Lecce non c’è stato spazio per tutti coloro che volevano assistere al comizio di Elly Schlein, candidata a diventare la prossima Segretaria del Partito Democratico. Il teatro è sold out e quindi 200 persone sono rimaste fuori. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev