Schillaci: Villaggio Coldiretti avvicina cittadini a cibo di qualità e alla sana alimentazione

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2023 "Il Villaggio Coldiretti negli anni ha avvicinato i cittadini alla qualità, alla biodiversità delle diversità, alla sostenibilità del cibo made in Italy e quindi alla sana alimentazione che è centrale nel nostro impegno per rafforzare in Italia la cultura della prevenzione", le parole del Ministro della Salute Schillaci al Villaggio Coldiretti di Roma. / Immagini Youtube Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev