Schillaci: "Tre milioni di italiani soffrono di disturbi alimentari"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2024 "In Italia secondo le stime 3 milioni di persone soffrono di questi disturbi. C'è stato un aumento negli ultimi anni, specialmente un incremento di un terzo durante la pandemia C'è stato un abbassamento dell'età di esordio. C'è stato anche un peggioramento tra il 2019 e il 2021 per quanto riguarda l'accesso al pronto soccorso per disturbi alimentari: nel 2019 avevamo avuto 3023 accessi, mentre nel 2021 siamo arrivati a 3245" lo ha detto il ministro della Salute Orazion Schillaci, intervenendo all'incontro “Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione – Il punto sui percorsi di cura e sulle nuove opportunità” tenutosi al Ministero della Salute. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev