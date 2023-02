Schillaci: “Toglieremo paletti in Ospedali per il Covid, ma sempre avendo a cuore salute cittadini”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 8 febbraio 2023 “Abbiamo seguito il Covid con grande rigore scientifico, abbiamo tolto pian piano le norme restrittive che c’erano, i risultati ci hanno dato ragione. Avete visto l’ultimo bollettino settimanale, l’incidenza è crollata così come la pressione sugli ospedali. Seguiamo l’evoluzione con attenzione, se c’è da togliere qualche ulteriore paletto lo andremo a togliere ma sempre avendo a cuore la salute dei cittadini e di chi si reca in ospedale”. Lo ha dichiarato il Ministro della Salute Orazio Schillaci nel corso della conferenza stampa sugli esiti della riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, il CIPESS, che si è svolta a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev