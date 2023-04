Schillaci: Su antibiotico resistenza approccio "One Health"

(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2023 "La resistenza agli antimicrobici, di cui l'antibiotico-resistenza è certamente il fattore di maggior peso, costituisce una delle principali emergenze sanitarie globali, alimentata nel tempo da un uso eccessivo e anche improprio degli antibiotici, in ambito umano, veterinario e zootecnico. Si tratta di un fenomeno che ha una ricaduta significativa sulla salute delle persone e sui servizi sanitari e oggi ci pone quindi di fronte a una sfida urgente. Una sfida da affrontare in ottica One Health in grado di abbracciare in una visione unitaria la salute umana, il benessere animale, la sicurezza degli alimenti e la salubrità dell'ambiente". Lo dice il ministro della Salute Orazio a Schillaci, nel suo intervento al V forum Amr di Farmindustria. Ministero Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev