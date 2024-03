Schillaci: Sicurezza per chi lavora in sanità e mia priorità

(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2024 " La sicurezza di chi lavora in sanità è stata da subito per me una priorità. Siamo intervenuti concretamente lo scorso anno, come sapete, con norme a tutela degli operatori sanitari. Abbiamo introdotto la procedibilità d'ufficio per chi aggredisce un operatore sanitario, inasprito le pene per gli aggressori, potenziato con il ministero degli Interni, Piantedosi, i presidi di polizia negli ospedali", le parole del ministro della Salute Schillaci in occasione della conferenza per la Giornata nazionale contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. / Ministero Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev