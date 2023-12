Schillaci: Servizio sanitario nazionale patrimonio da difendere e da adeguare alle nuove sfide

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2023 "Il nostro Servizio sanitario nazionale continua ad essere un patrimonio prezioso che va difeso ma anche adeguato alle nuove sfide. È tempo quindi di una profonda revisione per colmare carenze e diseguaglianze che ancora esistono e affrontare le complesse sfide del presente", le parole del ministro Schillaci alla presentazione del video realizzato in occasione del 45º anniversario dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in collaborazione con Rai Teche. / Youtube Ministero Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev