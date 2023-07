Schillaci: "Ragazzi preferiscono cibi trasformati, sensibilizzarli su dieta mediterranea"

(Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2023 "C'è ancora una quota di popolazione che non aderisce alla dieta mediterranea. Dobbiamo recuperare e valorizzare questo modello specialmente tra i giovani, che tendono a preferire cibi trasformati. E' prioritario ripartire dalla scelta e promozione di alimenti sani e nostrani e per questo da subito ci siamo attivati con campagne di sensibilizzazione per incoraggiare corretti stili di vita". Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo oggi a Roma all'Assemblea nazionale della Coldiretti, presso il Centro congressi di Palazzo Rospigliosi. Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev