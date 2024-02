Schillaci: "Priorità abolire tetto spesa personale Sanità e aumentare indennità"

(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2024 “Siamo all’inizio di un percorso per riorganizzare la Sanità pubblica. I prossimi obiettivi sono l’abolizione del tetto di spesa per le assunzioni del personale, l’aumento dell’indennità di specificità e la valorizzazione degli specializzandi”, ha annunciato il ministro della Salute Schillaci in occasione delle celebrazioni per la IV Giornata nazionale del Personale Sanitario, Sociosanitario, Socioassistenziale e del Volontariato. Fonte video You Tube Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev