Schillaci: "Prevenzione oncologica impegno prioritario del Governo"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2024 “Sin dall’inizio del mio mandato abbiamo puntato moltissimo sulla promozione della cultura della prevenzione in particolare quella oncologica: è un impegno prioritario, siamo tra le Nazioni più longeve al mondo, ma abbiamo bisogno che la prevenzione diventi un punto fondamentale e che venga visto come un investimento e non come una spesa”, ha affermato il ministro della Salute Schillaci nel corso della conferenza stampa di presentazione della Settimana della Prevenzione Oncologica promossa dalla LILT. / Ministero della Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev