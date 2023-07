Schillaci: "La sfida della farmacologia è la sostenibilità economica"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 06 luglio 2023 “Credo che la medicina abbia fatto tanti progressi negli ultimi anni. Oggi diverse malattie ritenute in passato incurabili non lo sono più. Credo che da un lato dobbiamo dare a tutti i pazienti il meglio che la farmacologia produce, dall’altro dobbiamo avere una bilancia di sostenibilità economica. Questa è la grande sfida per il futuro”, le parole di Orazio Schillaci, Ministro della Salute, a margine dell’Assemblea Farmindustria 2023 all’Auditorium della Conciliazione a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev