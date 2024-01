Schillaci: "La Sanità curi non solo le patologie ma il paziente nella sua totalità"

(Agenzia Vista) Roma, 26 gennaio 2024 "Il cambiamenti nella Sanità non riguarda solo gli ambiti prettamente organizzativi e gestionali. Occorre un modello di cura che non si limiti a curare l’evento patologico ma si prenda cura del malato nella sua totalità Il cambiamenti nella Sanità non riguarda solo gli ambiti prettamente organizzativi e gestionali. Occorre un modello di cura che non si limiti a curare l’evento patologico ma si prenda cura del malato nella sua totalità " lo ha detto il ministro della Sanità Orazio Schillaci, intervenendo alla presentazione del progetto 'Dignitas Curae - Manifesto per la sanità del futuro', presso la Sala della Regina a Palazzo Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev