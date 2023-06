Schillaci: La prevenzione è al centro del mio mandato

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2023 "Torniamo a parlare di prevenzione che come sapete è un argomento che io ho messo al centro del mio mandato perché la ritengo fondamentale per una nazione come l'Italia in cui, come sapete, il tasso di longevità è molto elevato e la prevenzione deve giocare sempre di più un ruolo fondamentale", le parole del ministro della Salute Schillaci alla conferenza stampa Help desk della prevenzione attivati dalle Società scientifiche. / Ministero Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev