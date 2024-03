Schillaci: "L'Italia è un'eccellenza nella prevenzione del tumore al seno"

(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2024 "E' una giornata importante perché ribadisce che l'approccio nelle Breast Units, con un team multidisciplinare che rappresenta la risposta migliore al tumore della mammella. In Italia ci sono centri diffusi che assicurano le migliori cure possibili alle tante donne che purtroppo hanno questo problema e quindi sempre di più bisogna andare in questa direzione, investendo anche in ricerca. E' stata presente anche la commissaria europea Kiryakidis, che ha ribadito la qualità delle Breast Units nel nostro paese e quanto questo approccio debba essere condiviso anche in tutte le altre nazioni europee" lo ha detto il ministro della Salute Schillaci, a margine dell'evento “La rete delle Breast Unit”, tenutosi al Ministero della Salute. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev