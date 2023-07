Schillaci: "Incontreremo governance dei medici di medicina generale, conto molto su di loro"

(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2023 “Nei prossimi giorni avremo un incontro con le governance dei medici di medicina generale. Conto molto sul loro apporto. Rappresentano per i cittadini il primo presidio di sanità. Sono. Sicuro capiranno come la sanità sia cambiata. Mi interessa continuino a fare quanto sempre fatto e partecipino alla messa in campo della medicina territoriale”, le parole del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine dell’evento di presentazione di un documento programmatico sulla sanità della CISL all’Auditorium del Massimo a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev