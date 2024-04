Schillaci: "Incidenti stradali prima causa di morte dai 15 ai 24 anni"

(Agenzia Vista) Roma, 3 aprile 2024 “La principale causa di morte tra i giovani compresi tra i 15 e i 24 anni è proprio l’incidente stradale. Questo è dovuto all’eccesso di velocità, alla distrazione spesso legata all’uso di cellulare, all’assunzione di droghe, all’abuso di alcol e alle sfide purtroppo in voga sui social. Sono vite spezzate che non vogliamo più contare”, ha affermato il ministro della Salute Schillaci nel corso del convegno "Strategie e strumenti per la sicurezza stradale nella mobilità”. / Camera dei deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev