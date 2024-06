Schillaci: "Faremo in modo che ci siano visite specialistiche anche sabato e domenica"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2024 "Non è più accettabile come già esiste per legge, che in tante realtà ci siano liste chiuse, le liste devono rimanere sempre aperte e si verificherà che all'interno delle singole aziende ospedaliere o il singolo professionista non faccia in intramoenia un numero di prestazioni superiori a quelle che svolge per il sistema sanitario nazionale. Dalle rilevazioni fatte a campione risulta tragicamente che ci sono presidi sanitari nei quali magari si fanno nove elettrocardiogramma in regime di assistenza nel Servizio sanitario nazionale e 90 in intramoenia questo ovviamente non è più accettabile. Faremo in modo che ci siano visite diagnostiche e specialistiche anche nei giorni di sabato e domenica", le parole del ministro Schillaci nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev