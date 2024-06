Schillaci dopo il Cdm: "Dal 2025 abolito tetto spesa per sanitari"

(Agenzia Vista) Roma, 4 giugno 2024 “L’articolo 5 porta al superamento del tetto di spesa per l’assunzione del personale sanitario. Un provvedimento come questo non può essere fatto tenendo conto che necessita il reclutamento di professionisti sanitari. Nell’anno in corso, il 2024, il tetto di spesa verrà incrementato dal 10% al 15%, mentre dall’1 gennaio 2025 abrogheremo il tetto di spesa”, ha affermato il ministro della Salute Schillaci in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev