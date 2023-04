Schillaci: "Donare gli organi significa salvare la vita, Italia è paese estremamente generoso"

(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2023 “La giornata per la Donazione organi del 16 aprile rappresenta un’occasione preziosa per promuovere e valorizzare cultura del dono e ricordarci che salute è un patrimonio di tutti e ciascuno è chiamato a fare la sua parte. Decisori politici, operatori sanitari ma anche i cittadini. Donare gli organi significa donare la vita, e l’Italia dimostra ogni giorno di essere estremamente generosa”, le parole del Ministro della Salute Orazio Schillaci, in occasione dell’evento dedicato alla 26ª Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev