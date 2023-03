Schillaci: "Contro aggressioni a sanitari presidio fisso forze ordine e procedibilità d'ufficio"

(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2023 "Riguardo alle iniziative normative da mettere in campo, anticipo che è allo studio dei miei uffici una proposta normativa, da adottarsi di concerto con i colleghi del ministero dell'Interno e del ministero della Giustizia, che mira a garantire presso le strutture sanitarie - individuate in base a determinati parametri relativi a fattori di rischio - un presidio fisso delle Forze dell'ordine, nonché ad assicurare un maggior grado di sicurezza ai professionisti sanitari nell'esercizio delle loro funzioni, mediante il superamento dell'attuale meccanismo di perseguibilità a querela di parte delle aggressioni commesse ai danni del predetto personale, prevedendo la generale procedibilità d'ufficio del reato a prescindere dalla gravità della lesione". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, durante il Question time alla Camera sulle iniziative a breve e medio termine da adottare per arginare le violenze ai danni degli operatori sanitari. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev