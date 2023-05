Schillaci: Ammodernare servizio sanitario affinchè diritto alla salute sia garantito

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2023 "Ci sono tante criticità da superare affinchè il diritto alla salute sia veramente in Italia garantito a tutti, a prescindere dal reddito e dal luogo in cui si nasce o si risiede. Per questo oggi siamo impegnati a efficientare e ammodernare il servizio sanitario", le parole del ministro Schillaci all'Open Meeting 2023 "I Grandi Ospedali Italiani si confrontano per fare sistema". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev