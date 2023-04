Schillaci: "80 mln per formazione su infezioni ospedaliere"

(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2023 "Il Pnrr prevede un piano straordinario di formazione sulle infezioni ospedaliere, ormai in dirittura d'arrivo: i fondi, 80 milioni di euro, sono già stati ripartiti fra le Regioni e si prevede in questi giorni la selezione dei provider per l'erogazione dei corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere destinati a circa 150.000 professionisti entro la fine del 2024 e a ulteriori 140.000 entro metà 2026". Lo dichiara il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo al V Forum sull'antibiotico resistenza organizzato oggi a Roma da Farmindustria. Ministero Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev