Schengen, Meloni: "Stop ai controlli al confine sloveno appena le condizioni lo permetteranno"

(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2023 "Siamo consapevoli delle difficoltà che arrivano per le nostre comunità transfrontaliere dalla reintroduzione dei controlli ai confini che Italia e Slovenia hanno dovuto adottare per far fronte alle sfide di sicurezza che arrivano dall'attuale congiuntura internazionale, dalla crescente pressione migratoria sui nostri confini. Entrambi siamo consapevoli di come Schengen sia stato una conquista straordinaria da preservare. L'impegno comune è di ripristinare il regime ordinario dei confini appena le condizioni lo permetteranno" lo ha detto la premier Meloni durante l'incontro con il Primo Ministro della Slovenia Robert Golob. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev