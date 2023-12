Scambio auguri Natale al Quirinale, La Russa a Mattarella: Grazie Presidente

(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 "Mi permetta quindi, Presidente di aggiungere agli auguri per le prossime festività un'ultima parola che sento in maniera forte e sincera. Grazie Presidente", le parole di La Russa al Quirinale per la cerimonia di scambio degli auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev