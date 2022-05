Sblocco grano Ucraina, Draghi: "Importante è fare presto"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 31 maggio 2022 "Le Nazioni Unite hanno un ruolo di leadership in questo, si muovono soprattutto sulla strada di aprire i porti perchè i quantitativi di grano sono molto importanti l'Ue sta cercando di organizzare trasporti via ferrovia, l'importante è fare presto", le parole di Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev