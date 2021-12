Sbarra: "Non ci contrapponiamo a istituzioni. Non condividiamo sciopero generale, ma lo rispettiamo"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2021 "Non ci contrapponiamo alle forze istituzionali e alle forze politiche, di cui pure vediamo i limiti e non andiamo in contrapposizione alle piazze di due giorni fa, convocate con parole d'ordine che non condividiamo, con allarmi eccessivi, ma che rispettiamo", così il segretario della Cisl Sbarra alla manifestazione a Roma. / Facebook Cisl Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev