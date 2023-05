Sbarra (CISL): "Se il Governo fa cose buone per il Paese può riunirsi anche a Natale o Capodanno"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2023 “Per me, se il Governo fa cose buone per il Paese, per i lavoratori, lavoratrici e persone che rappresentiamo, fa bene a convocarsi anche a Natale, Capodanno, Pasqua e a Ferragosto. Il giudizio lo diamo sui contenuti e sulle scelte che si fanno nell’interesse generale del Paese”, le parole del segretario CISL, Luigi Sbarra, in occasione del Concertone del Primo maggio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev