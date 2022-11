Sbarra (Cisl): “Nel prossimo Decreto va prorogato sconto in bolletta per le famiglie in difficoltà”

(Agenzia Vista) Roma 9 novembre 2022 “L’emergenza. Noi abbiamo chiesto che vengano rafforzate e prorogate tutte le misure in scadenza per contrastare il caro bollette e il tasso di inflazioni che si sta alzando. Per sostenere lavoratori dipendenti e famiglie. Nel prossimo decreto vanno destinate risorse 9,5 miliardi, per prorogare lo sconto in bolletta per le famiglie in difficoltà” Lo ha dichiarato il Segretario della Cisl Luigi Sbarra uscendo da Palazzo Chigi dove si è svolto l’incontro tra i Sindacati e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev