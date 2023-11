Sbarra (Cisl): "Il 25 novembre in piazza per migliorare e cambiare la manovra"

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2023 Per questi motivi "la Cisl ha proclamato una grande manifestazione nazionale per sabato 25 novembre in Piazza Santi Apostoli con l'obiettivo di far arrivare un forte messaggio al governo e ai gruppi parlamentari per un impegno ulteriore finalizzato a migliorare la legge di stabilità e anche per dare un segnale: occorre andare oltre la traiettoria della legge di stabilità, serve parlare di crescita, sviluppo, rilancio degli investimenti pubblici e privati, gestione delle crisi aziendali, infrastrutture sanità, scuola. Per questo pensiamo sia necessario un grande accordo, un grande patto sociale che accompagni percorsi di attuazione partecipata del Pnrr e per sostenere insieme il cammino delle grandi riforme". Così il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra parlando con i cronisti al termine dell'incontro con il M5S alla presenza del presidente Giuseppe Conte nella sede del Movimento di via di Campo Marzio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev