Sbarra (CISL): “Chiesto al Governo di valutare possibilità di prorogare bonus 200 euro”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 12 luglio 2022 “Abbiamo chiesto di prorogare le misure messe in campo negli ultimi Decreti, il taglio dell’accise sui carburanti, allargare la platea per gli sconti in bolletta. Valutare la possibilità di prorogare il bonus dei 200 euro nei prossimi mesi e recuperare quelle categorie di lavoratori che sono stati tolti dal Decreto aiuti”. Lo ha dichiarato il Segretario generale della CISL Luigi Sbarra uscendo da Palazzo Chigi dopo il confronto con il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev