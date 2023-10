Saviano: "Rivendico parole usate contro menzogne del Governo"

(Agenzia Vista) Roma, 12 ottobre 2023 Roberto Saviano è stato condannato a Roma alla pena pecuniaria di 1000 euro per avere diffamato la premier Giorgia Meloni. Il procedimento è legato ad una vicenda del 2020 quando Saviano definì la leader di FdI, allora all'opposizione, "bastarda" parlando della questione migranti. "Rivendico le parole usate contro le menzogne del Governo, colpendo me vogliono colpire tanti altri. La democrazia in questo Paese è in pericolo e dobbiamo gridarlo anche all'estero". E' quanto ha affermato lo scrittore dopo la sentenza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev