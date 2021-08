Sassoli: "Senza Unione europea avremmo avuto conflitto tra nazioni durante Covid"

(Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2021 "Le lezioni del Covid sono tante, non mettiamole in un cassetto. Nessun confronto geopolitico può derubarci dalla voglia di proteggere la nostra identità, ma non possiamo farlo da soli. Senza l'Unione europea avremmo avuto conflitto tra le nazioni", così il presidente del Parlamento europeo Sassoli al Meeting di Rimini. / Youtube Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev