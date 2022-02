Sanzioni Russia, Scanavino (Pres. Cia-Agricoltori Italiani): "Preoccupati per esportazione prodotti"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio "Siamo molto preoccupati come cittadini per l'invasione in sé ma anche perché le sanzioni verso la Russia ci metterebbero in difficoltà. La Russia è una grande importatore dei nostri prodotti" così il presidente di Cia-Agricoltori Italiani Dino Scanavino a margine dell'evento “Costi alle stelle, peste suina, fauna selvatica. Gli Agricoltori Italiani dicono basta!” all'Hotel Nazionale a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev