Sanzioni Russia, Meloni: In passato non molto efficaci, spero non colpiscano Paesi che le applicano

(Agenzia Vista) Orlando, 25 febbraio 2022 “È uno degli strumenti di cui la comunità internazionale dispone, in passato non sono state molto efficaci, confidiamo che questa volta colpiscano di più chi è oggetto delle sanzioni piuttosto che colpire i Paesi che le impongono come in passato”. Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, negli Stati Uniti per partecipare al Cpac 2022. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev