Santanchè, Verini (PD): "Le mozioni di sfiducia possono essere controproducenti"

(Agenzia Vista) Roma, 05 luglio 2023 “Noi abbiamo già chiesto le dimissioni della Ministra Santanchè. Le mozioni di sfiducia a volte sono utilissime, ma altre sono controproducenti perché compattano la maggioranza. Oggi dal dibattito ho notato un grande imbarazzo della maggioranza, alcune sono sembrate difese d’ufficio. Ho notato imbarazzo anche nella Santanchè. Quando si attacca la stampa si è in difficoltà. Questo dibattito ha confermato come la posizione della Ministra sia poco sostenibile. Quanto ad altri strumenti come le mozioni di sfiducia credo sarebbe bene verificarne l’utilità ed evitare possano ricompattare le maggioranza. Mi stupisce il silenzio del Presidente del Consiglio”, le parole di Walter Verini, Partito Democratico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev