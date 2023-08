Santanchè, Renzi: "Non utilizzeremo mai vicende giudiziarie per attaccare gli avversari"

(Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2023 “Il Ministro Santanchè, alla luce delle sue vicissitudini giudiziarie, in seguito al dibattito parlamentare, deve lasciare lo scranno da ministro? Noi non abbiamo mai immaginato di collegare le vicende giudiziarie dei ministri alle loro dimissioni. Sulla mozione di sfiducia non abbiamo partecipato al voto perché riteniamo che questo modo di fare non ci appartenga. Questo non vuol dire che sosteniamo la Santanchè. Il nostro gruppo vota la sfiducia al Governo Meloni, non siamo politicamente dalla loro parte. Ma non saremo mai tra colori i quali utilizzano le vicende giudiziarie per attaccare gli avversari”, le parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in occasione di una conferenza stampa presso la Sala Nassirya del Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev