Santanchè, Calenda: "Massimo garantismo ma non impunità, se accuse sono vere si dimetta"

(Agenzia Vista) Roma, 05 luglio 2023 “Per il Ministro Santanchè massimo garantismo ma non impunità di comportamenti. Quindi ci aspettiamo che spieghi se i fatti rilevati dalla stampa sono veri o meno. Se non lo spiega per quanto ci riguarda si deve dimettere. Il penale segue il penale, a noi interessa che se è tutto vero non può fare il ministro della Repubblica”, le parole di Carlo Calenda, leader di Azione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev