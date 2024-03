Santalucia (Anm): Separazione carriere è una cattiva riforma, dirlo è nostro dovere civico

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2024 "La separazione delle carriere è per noi una cattiva riforma, abbiamo il dovere civico di dirlo". Lo ha ribadito il presidente del'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, nel corso di un punto stampa a margine del comitato direttivo centrale. "Non è per difesa corporativa - ha chiarito - L'unico scopo per noi è ampliare gli argomenti di discussione: non vogliamo interdire nulla, siamo rispettosi della sovranità del Parlamento ma quando ci si accosta a una riforma costituzionale bisogna avere massima consapevolezza della posta in gioco. Noi mettiamo in campo argomenti, siamo fiduciosi in una democrazia che discute, noi vogliamo discutere, non vogliamo deliberare". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev