Sanremo, polemica esibizione Achille Lauro. Amadeus: "Non mi ha turbato, artisti devono esprimersi"

(Agenzia Vista) Sanremo, 02 febbraio 2022 "Io rispetto il parere del vescovo, non sono stato turbato dall'esibizione di Achille Lauro. L'artista deve potersi esprimere e dobbiamo accettarlo, sennò allontaniamo i giovani, non da Sanremo, ma dalla Chiesa", così Amadeus sulla polemica per l'esibizione di Achille Lauro a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev