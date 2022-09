Sanna Marin (Premier Finlandia): "Russia ci ricatta, serve unità dell'Europa"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 13 settembre 2022 "La Russia sta utilizzando l'energia per ricattare l'Europa. Questa crisi energetica significa che l'Ue si libererà della dipendenza energetica dalla Russia più rapidamente. Dobbiamo essere in grado di adottare misure eccezionali per ridurre i prezzi dell'energia. Solo con l'unità avremo successo". Lo ha detto la premier finlandese Sanna Marin parlando alla Plenaria dell'Europarlamento. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev