Sanna Marin (Premier Finlandia): "Limitare severamente visti a turisti russi"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 13 settembre 2022 Le sanzioni devono essere visibili anche nella vita quotidiana dei russi comuni. Non è giusto che mentre la Russia uccide civili in Ucraina, i turisti russi viaggino liberamente in Europa. Il rilascio dei visti deve essere severamente limitato. La sospensione totale dell'applicazione dell'accordo di facilitazione del visto Ue-Russia è giustificata in questa situazione, ma di per sè non è una decisione sufficiente". Lo ha dichiarato la premier finlandese, Sanna Marin, nel suo discorso al Parlamento europeo a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev