Sanità, Schillaci: "Uso distorto medici 'a chiamata' comporta gravi criticità per sicurezza cure"

(Agenzia Vista) Roma 7 dicembre 2022 “L’uso distorto delle esternalizzazioni comporta anche gravi criticità in termini di sicurezza delle cure, perché non offre adeguate garanzie sui professionisti, sia per la fidelizzazione alle strutture”. Lo ha dichiarato il Ministro della Salute Orazio Schillaci nel corso dell’audizione alla Camera dei Deputati sulle linee programmatiche del suo Dicastero / Camera Tv. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev