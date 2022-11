Sangiuliano: "Veneto centrale nel sistema-Paese"

EMBED





(Agenzia Vista) Venezia, 11 novembre 2022 "Il weekend che ha preceduto la mia nomina a ministro ero a Venezia con mia moglie. Oggi voglio ribadire che questa regione è strategica nel sistema culturale del Paese per la sua storia e per il contributo dato all'umanità, centralità per il sistema Paese, non solo per l'apporto al Pil e l'apporto industriale ma anche per quello che rappresenta da un punto di vista culturale". L'ha detto il ministro della Cultura Gennaio Sangiuliano parlando nel corso di un punto stampa organizzato a Palazzo Balbi, a Venezia, sede della giunta regionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev