Sangiuliano in visita a Palazzo Fuga a Napoli: Io nato in questo quartiere, emozione per il progetto

(Agenzia Vista) Napoli, 08 marzo 2023 "Sono nato in questo quartiere e provo una certa emozione nel portare avanti questo progetto. Oggi mettiamo un primo mattone, con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi abbiamo steso un protocollo che darà contenuti culturali a questo edificio che ha grandissime potenzialità e che si lega a una stagione felice della storia di Napoli". Così il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, a Napoli per la firma del protocollo d'intesa con il Comune per la riqualificazione e il restauro del Real Albergo dei Poveri, noto anche come Palazzo Fuga, i cui spazi saranno utilizzati dal Museo archeologico nazionale di Napoli, dall'Università Federico II e dalla Biblioteca nazionale di Napoli. Mic Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev