Sangiuliano: "Immaginario italiano è identità del passato, ma anche costruzione del futuro"

(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2023 “L’immaginario italiano è la rivendicazione dell’identità del nostro passato, ma anche la costruzione del futuro. L’idem sentire comune è una sorta di DNA di una nazione. Ma non è qualcosa che si riguarda solo nel passato, ma che si costruisce per il futuro. Noi stiamo mettendo i mattoni dell’immaginario italiano”, le parole del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in occasione degli Stati Generali della ‘Cultura Pensare l'immaginario italiano’. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev