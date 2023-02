Sangiuliano: "Funerali solenni per Maurizio Costanzo, ha lasciato segno importante nel giornalismo"

(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2023 "Ho un ricordo particolare, stavo scrivendo la biografia di Prezzolini e mi sono imbattuto in una polemica tra Prezzolini e Costanzo. Poi mi dette dei consigli per Tg2 Post e su come lavorarci, ha lasciato un segno importante nel giornalismo e nella cultura e per questo abbiamo deciso di promulgare i funerali solenni", le parole del ministro della Cultura Sangiuliano alla camera ardente per Maurizio Costanzo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev