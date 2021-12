Sanchez (Spagna): "Combattere disinformazione e ridare credibilità alle istituzioni"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2021 "Abbiamo bisogno di rafforzare i meccanismi di dialogo sociale, dobbiamo restituire fiducia e credibilità alle istituzioni. Bisogna combattere la disinformazione. Abbiamo il dovere di proteggere e rafforzare l'eredità di chi ci ha preceduto e che ha dato la vita per la libertà", così il premier spagnolo Sanchez al Summit for Democracy. / The Summit for Democracy Interventions Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev