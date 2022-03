Sanchez: "Con invasione di Putin in Ucraina in gioco i nostri valori"

(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2022 "Una delle lezioni della pandemia può servire per rispondere anche in modo incisivo all'aggressione di Putin all'Ucraina. In gioco c'è il nostro modo di vivere", così il Presidente del Governo di Spagna Pedro Sánchez, nel corso della conferenza stampa con il Presidente del Consiglio Draghi, il Primo Ministro della Repubblica portoghese António Costa, e in collegamento video del Primo Ministro della Repubblica ellenica, Kyriakos Mitsotakis, in occasione del loro incontro a Villa Madama. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev