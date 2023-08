Salvini: "Vicinanza alle cinque famiglie delle vittime di Brandizzo, capire cosa non ha funzionato"

(Agenzia Vista) Venezia, 31 agosto 2023 “Da stanotte stiamo seguendo un dramma. Innanzitutto la vicinanza alle famiglie delle vittime. Perché morire così non è ammissibile nel 2023. La norma prevede già non possa lavorare sui binari se non c’è la certificazione che il traffico ferroviario è sospeso, chiuso. Evidentemente, spetta alla magistratura capire perché quei ragazzi erano su quei binari. Sicuramente c’è stato un errore umano. Il Governo sta investendo in sicurezza. Le leggi che tutelano i lavoratori ci sono, qualcosa non ha funzionato. Voglio capire perché”, le parole del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev