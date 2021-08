Salvini: "Usa non possono lasciare Afghanistan nel caos. Domani colloquio con ambasciatore Pakistan"

(Agenzia Vista) Lucca, 18 agosto 2021 "Errori in Afghanistan? Gli Usa non possono decidere dalla sera a mattina cosa fare e lasciare il caos. Noi dobbiamo lavorare per una transizione pacifica". A dirlo e' il leader della Lega Matteo Salvini prima di partecipare all'incontro in programma questo pomeriggio al Caffé della Versiliana di Marina di Pietrasanta. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev